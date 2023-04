Pio e Amedeo, la frase di Bonoli li imbarazza: "Perché ti alzi?"

08 aprile 2023 a

Paolo Bonolis è stato ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, nella puntata del 7 aprile. Il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro ha annunciato che potrebbe presto lasciare la tv. In quel caso, gli hanno chiesto i due comici foggiani, chi potrebbe essere il suo successore. A quel punto Bonolis ha risposto con una battuta tagliente che è una frecciata al Grande fratello vip e ad Alfonso Signorini.

Il conduttore romano si è alzato in piedi, spiazzando Pio e Amedeo. I quali gli hanno chiesto: "Perché ti alzi?". E Paolo Bonolis ha risposto: "Facciamo come al Gf Vip e in tutte le altre trasmissioni… Nelle nuove trasmissioni si scrive meno perché aspettano sei ore il responso". Quindi il presentatore volto storico di Mediaset ha aggiunto: "Il conduttore tv che prenderà il mio posto è…", poi ha fatto una pausa e ha chiesto una fantomatica "busta" ancora una volta ridicolizzando il reality show condotto da Alfonso Signorini...

Programma dove peraltro è stata opinionista sua moglie Sonia Bruganelli. "Davvero vivete in due case separate?", gli hanno chiesto Pio e Amedeo. E Bonolis ha spiegato che ha solo comprato l'appartamento adiacente al loro e che li uniranno. "Con tua moglie fate ancora bim bum bam?". E qui Paolo Bonolis ha riso e detto "sì".