Ilary Blasi, si scatena l'ira di Totti: "L'ha abbracciata più volte"

Procede a gonfie vele la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice, che da lunedì 17 aprile condurrà l'Isola dei famosi su Canale 5, vorrebbe far entrare il compagno a pieno titolo nella sua famiglia. E questo nonostante i presunti malumori di Francesco Totti sulle uscite di Bastian con i suoi figli. Nei giorni scorsi Ilary e il fidanzato sono stati immortalati da settimanale Chi mentre erano a cena insieme alla piccola Isabel, la figlia minore della coppia Blasi-Totti.

I tre sono stati fotografati mentre erano a cena in una pizzeria di San Lorenzo a Roma. Insieme a loro ci sarebbe stata anche la famiglia di un’amica della figlia. Secondo quanto raccontano i presenti, come riportato dal Corriere della Sera, durante la cena Ilary, Bastian e Isabel sarebbero apparsi rilassati e in grande sintonia. Tanto che Bastian avrebbe più volte abbracciato la piccola. Una circostanza che come è noto sarebbe poco gradita da Totti.

Intanto pare siano sempre più difficili i nodi da sciogliere sul versante della separazione tra Francesco e Ilary. I due proprio non riuscirebbero a raggiungere un accordo consensuale, nemmeno attraverso i loro avvocati. Mentre lei insisterebbe sulla casa all'Eur, lui invece pare voglia avere voce in capitolo su chi debba frequentare o meno la casa in cui vivono anche i suoi figli.