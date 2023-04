Felicissima Sera, amara sorpresa per Pio e Amedeo dopo lo show

08 aprile 2023 a

a

a

Pio e Amedeo sono stati battuti dalla Via Crucis. Stando ai dati sugli ascolti, infatti il rito trasmesso da Rai Uno è stato il programma più visto della prima serata di ieri 7 aprile con 3.8 milioni di telespettatori (20,2%) Felicissima Sera condotto dal duo di comici su Canale Cinque, seppur in risalita rispetto alla scorsa settimana, ha coinvolto quasi 2.9 milioni di utenti (21.3%). Oltre alle trasmissioni delle reti ammiraglie, l’unico programma che ha superato il milione di spettatori è stato Quarto Grado su Rete Quattro.

"Perché ti alzi?": la frase di Bonolis imbarazza Pio e Amedeo, chi asfalta

Ma ecco nel dettaglio gli ascolti tv del prime time di venerdì 7 aprile 2023:

Rai Uno - Rito della Via Crucis presieduto dal Papa: 3.799.000 spettatori (20.2% di share); a seguire In Viaggio, dalle 22:31 alle 23:49, che ha interessato 1.449.000 spettatori (9.9%).

Canale 5 - Felicissima sera – All inclusive!: 2.884.000 spettatori (21.3%).

Rai Due - N.C.I.S.: 800.000 spettatori (4.2%); N.C.I.S. Hawai’i: 672.000 spettatori (3.9%).

Italia 1 - I predoni: 892.000 spettatori (5.1%).

"Penso che tra due anni...": Pio e Amedeo di sasso, l'annuncio in diretta

Rai Tre - Se Dio Vuole: 858.000 spettatori (4.7%).

Rete 4 - Quarto Grado: 1.045.000 spettatori (7%).

La7 - Propaganda Live: 736.000 spettatori (5.3%).

TV8 - 4 Ristoranti: 438.000 spettatori (2.7%).

Nove - I migliori Fratelli di Crozza: 599.000 spettatori (3.4%).