Maria De Filippi, Malgioglio la gela: "Scusa, i pantaloni...è successo"

09 aprile 2023

Pronti via ed è subito caos ad Amici di Maria De Filippi. Cristiano Malgioglio si prende subito il palcoscenico con il suo ingresso in studio ma si ferma da Maria per confessarle, con imbarazzo, un piccolo incidente appena accaduto: "Ho un problema con i pantaloni", ha affermato il giudice di Amici. A quanto pare tra i preparativi e l'ingresso in studio qualcosa sarebbe andato per il verso storto.

E così Malgioglio ha voluto mettere le cose in chiaro sul suo look, qualche filo dei pantaloni infatti avrebbe ceduto ritardando l'ingresso sul palco del talent show di canale 5. La De Filippi sorride ma di fatto invita Malgioglio ad accomodarsi in postazione.

E il giudice è abbastanza su di giri. Infatti alla prima prova che vede impegnati Cricca, Angelina e Federica si scalda invitando Arisa ad andare avanti nella sua battaglia contro i duetti ma di fatto vota proprio per il duetto scelto dalla squadra della Cuccarini e di Emanuel Lo. Una scelta che ha fatto infuriare e non poco Arisa che ha fulminato Malgioglio con una domanda secca e diretta: "Scusami ma tu hai votato Cricca o Angelina? Dimmelo". Malgioglio non risponde, ma di certo la sua preferenza per Angelina è nota...