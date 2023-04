Gianluca Grignani, confessione esplosiva: "Non si può dire, ma..."

09 aprile 2023 a

Gianluca Grignani ai microfoni de I Lunatici fa alcune rivelazioni importanti su una canzone che lo emozione parecchio, "La mia storia tra le dita" e "Una donna così": Sono esistite davvero. – spiega – Una è la donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io. La ragazza che ha ispirato Una donna così invece era omosessuale. Lo hanno saputo che hanno ispirato questi pezzi. Come è andata a finire? Son cose che non si possono dire…".

Poi spazio al brano che ha portato a Sanremo 2023 che ha davvero emozionato il pubblico per quel suo disperato messaggio al padre attraverso il testo della canzone: "È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela”.

È stata una canzone con un carico emotivo molto forte per il cantante, che in merito all’ennesima esperienza sanremese ha dichiarato: “Sanremo non finisce mai di stupirmi. Sanremo evolve, non sei mai pronto a tutto”.Insomma Grignani sta attraversando un momento molto maturo della sua carriera in cui fa i conti col passato e con quelle ferite mai sanate. Anche tra le mura della sua famiglia...