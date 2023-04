Ilary Blasi, la foto che fa esplodere l'ira di Totti: sfregio di Pasqua

10 aprile 2023 a

a

a

Ilary Blasi, una Pasqua tutta napoletana. La conduttrice ha trascorso le vacanze in compagnia di Bastian Muller, i figli Cristian, Chanel e Isabel e di un gruppo di amici. La vacanza napoletana di Ilary è iniziata con una passeggiata al centro storico. Calssico tour tra le stradine del mercato di San Gregorio Armeno e i Quartieri Spagnoli. Inevitabile una sosta davanti al murales di Maradona con il quartiere già pronto per accogliere il terzo scudetto della sua storia.

A pranzo la comitiva si è spostata al rione Sanità per una pizza da Concettina ai Tre Santi, una delle pizzerie più famose di tutta la città. Poi passeggiata sul lungomare e poi un passaggio a Posillipo con la vista mozzafiato sul golfo di Napoli. L'ex moglie di Francesco Totti su Instagram ha condiviso una foto in bianco e nero con i tre figli, mentre nelle stories si scorge Bastian seduto accanto a lei durante la tappa in pizzeria.

"Ma almeno tienilo basso": per Totti e Noemi finisce malissimo, che figura

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", scrive la conduttrice. Chissà come l'avrà presa Totti che, secondo i rumors, sarebbe piuttosto geloso della presenza di Bastian all'interno della famiglia. Di certo il Pupone non avrà digerito le foto e i sorrisi dei figli in compagnia di Bastian...