Annalisa, la richiesta folle: "Ti prego calpestami", la foto hot

Annalisa si è presentata al serale di Amici di Maria De Filippi per presentare il suo nuovo singolo nella puntata dell'8 aprile, con un look completamente diverso. Al talent show, infatti, Annalisa ha cantanto Mon amour, il nuovo singolo uscito lo scorso 31 marzo, ed era praticamente irriconoscibile. Anziché la folta chioma rossa, la cantante infatti aveva un caschetto nero con frangetta che ha scatenato i telespettatori sui social. Un cambio di look molto apprezzato...

Annalisa però non ha davvero stravolto le sue caratteristiche perché in realtà si trattava di una semplicissima parrucca. La cantante, infatti, non ha definitivamente detto addio alla sua chioma rossa ma ha solo deciso di "giocare" con i suoi capelli per promuovere il nuovo singolo.

"Fiamme in studio", ha scritto un telespettatore sui social. "Ti prego, calpestami", ha commentato un altro. "Lei che canta 'ero bellissima' ma lo è sempre di più". E ancora: "Puoi fare di me quello che vuoi, mi inginocchio alla tua bellezza", "sei una dea, come sempre", "non ho più parole per esprimere la tua bellezza". E c'è pure che vuole sposarla: "Non credo molto nel matrimonio ma presto io e te ci sposeremo anche se tu ancora non lo sai".