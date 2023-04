Chiara Ferragni, scoppia il caso: cancellata da Sanremo 2023

11 aprile 2023 a

La grande assente. Chiara Ferragni non è tra i protagonisti del documentario sul Festival di Sanremo che la Rai ha mandato in onda a Pasquetta. "Tra Palco e realtà" è un viaggio affascinante dietro le quinte dello spettacolo più importante della tv del nostro Paese. Le paure dei cantanti, le voci dei tecnici e dell'orchestra. Un vero e proprio spaccato di ciò che accade dietro la scalinata del teatro Ariston.

Ma in tanti hanno notato un dettaglio non da poco. Chiara Ferragni è sparita quasi del tutto dal racconto dell'ultima edizione del Festival. In tanti si sono chiesti il motivo di questa scelta e qualcuno ha malignato sulle polemiche scaturite dal suo monologo ma soprattutto dalla preformance del marito, Fedez, che ha messo nel mirino il governo e ha dato scandalo per il bacio con Rosa Chemical.

In più c'è anche la polemica per la presunta pubblicità occulta che la Ferragni avrebbe fatto a Instagram durante le dirette social dal palco in compagnia di Amadeus. Ma a quanto pare, secondo quanto riporta Gossipetv.com, il motivo dell'assenza della Ferragni sarebbe legato al contratto in esclusiva con Amazon Prime Video per la nuova docu-serie sui Ferragnez che inevitabilmente racconterà anche la Chiara sanremese.