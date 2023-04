Maria De Filippi, il siluro di Roberta: "Gianni spigoloso e distante"

Roberto Tortora 11 aprile 2023 a

a

a

A Uomini e Donne finisce nel vortice delle polemiche Gianni Sperti, opinionista storico del programma d’intrattenimento pomeridiano di Canale 5. Sempre schietto e sincero nei suoi giudizi, l’ex-marito di Paola Barale è finito nel mirino di Roberta Di Padua, una delle dame del trono over dello show di Maria De Filippi. Da quando quest’ultima è tornata nel programma, si è prefissata un obiettivo ovvero trovare un uomo con cui iniziare una storia d’amore importante, cosa che fino ad ora non le è capitato. Nel corso delle varie puntate, invece, ha trovato una pioggia di critiche e, così, in questi giorni si è voluta sfogare sul magazine ufficiale della trasmissione: “Sperti? Con me è spigoloso e distante”. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la Di Capua ha anche parlato di alcuni cavalieri del parterre maschile del programma, spendendo delle belle parole per Armando e Riccardo, con i quali ha avuto in passato dei dissapori. “Credo che meritino di trovare la persona giusta”, ha detto Roberta, facendo questo augurio ai due cavalieri.

Nel corso dell’intervista, poi, la Di Padua ha voluto condividere un brutto episodio, legato a questa ricorrenza. Si tratta della prima Pasqua trascorsa dopo la separazione dal padre di suoi figli, una festività che non è stata per niente bella. Il figlio in quella occasione aveva trascorso la domenica con il padre e lei, invece, è rimasta a casa da sola. Fortunatamente adesso le cose sono migliorate, ma Roberta ricorda quel momento abbastanza duro per lei.

"Tagliata la sfuriata di Maria De Filippi": Mediaset, rumors esplosivi

La dama, proprio nei giorni scorsi, è diventata protagonista nel programma a causa di una lite con Nicole Santinelli, con cui non scorre buon sangue. Interpellata da Maria De Filippi, Roberta ha definito i cavalieri di Nicole "sottoni. È molto strano che a questi ragazzi vada sempre bene tutto". Considerazione cui la tronista ha replicato: "Forse è gelosa, perché non ha mai trovato un uomo che le ha fatto delle avance, ma è lei che fa le avance all'uomo”. A quel punto la Di Padua non si è tenuta più: "Se ci vediamo fuori te le spiego io le cose. Sei una fre**a moscia. Lo sai che significa a Roma?", la battuta sferzante della dama, ripresa anche da Maria De Filippi. Ora si è calmata.