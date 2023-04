Verissimo, Arisa sconvolge Toffanin: "C'è un'estetista che..."

10 aprile 2023 a

Nel salottino di Silvia Toffanin si confessa Arisa. La cantante era infatti ospite di Verissimo, il programma di Canale 5 che per una puntata speciale è andato in onda in collegamento dalla scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi.

E così ecco Arisa, la quale racconta il suo ritorno in trasmissione nel ruolo di coach in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Ma nell'intervista alla Toffanin, la cantante parla del suo rapporto con il successo, un rapporto che non è niente affatto semplice: "Nel non piacermi mi piaccio. Non siamo noi ma quello che facciamo che ci porta al successo. Sono diventata famosa a 26 anni quando già avevo costruito la mia vita normale", spiega Arisa. Che poi aggiunge: "Cerco di vivere una vita normale".

Quindi l'artista si è sbottonata sul suo legame con il mondo dell'estetica, poiché prima di diventare una cantante di successo lavorava proprio in quell'ambiente. E lega queste riflessioni al suo utilizzo di Instagram: "Nelle stories che pubblico sui social non parlo quasi mai di musica ma sempre di trattamenti e centri estetici. C'è un'estetista che vive ancora in me poderosamente", conclude con ironia rivelatrice Arisa.