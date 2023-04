Ezio Greggio, il messaggio che scuote l'Italia: "Torna qui, ti aiutiamo"

Roberto Tortora 11 aprile 2023 a

La vicenda del piccolo Enea, abbandonato a Pasqua dalla madre nella Culla per la Vita alla clinica Mangiagalli di Milano, ha commosso tutti. La donna ha lasciato anche una lettera dove racconta che il bambino “è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”, insieme a parole di grande affetto per quella creatura che non può accudire. Chi ha mostrato grande sensibilità per l’accaduto è Ezio Greggio, popolare conduttore di Striscia La Notizia, che ha da poco compiuto 69 anni. Lo showman ha lanciato dal proprio profilo Instagram un appello alla donna: “Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea, bimbo abbandonato ieri nel giorno di Pasqua alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano e del quale se ne è preso cura il Prof. Fabio Mosca che ha già lanciato un appello. Il bimbo è bellissimo, sta bene, e con altri amici siamo pronti a dare una mano alla mamma di Enea. Torna, ti prego, questo bambino è fantastico. Non è giusto che sia abbandonato, ti daremo una mano”.

L’ex-conduttore di Drive In, striscia di successo della fine degli anni ’80, ha cercato di confortare questa donna in gravi difficoltà, spiegandole come la si può aiutare senza crearle problemi: “C’è tutto il reparto che ti sta aspettando nell’anonimato, nessuno dirà nulla… nomi, cognomi. Avere un bambino – ricorda Greggio - è una grande fortuna. Ci metteremo in tanti a darti una mano. Prendi il tuo bambino, che merita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera”.

Il piccolo Enea, che gode di buona salute e avrebbe una famiglia già pronta ad accoglierlo, è ora accudito dagli specialisti della Neonatologia alla Clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. In coda al suo appello, Ezio Greggio ha rivolto una richiesta a chi è in ascolto, affinché tutti si impegnino per trovare e convincere la mamma di Enea a tornare dal suo bambino. E infine la promessa: “Torna alla Mangiagalli e ti prometto che non sarai sola. Zio Ezio”.