Maria De Filippi, un dolorosissimo addio: "I miei ultimi giorni con voi"

Giordana Angi ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio inaspettato. Dopo il secondo posto dell’edizione 2019 e diversi anni di lavoro all’interno della produzione, la cantante ha deciso di dire addio ad Amici, probabilmente per andare alla ricerca di nuovi stimoli per dare una sferzata alla sua carriera. Al momento non è dato sapere cosa ha intenzione di fare, di certo c’è soltanto che la collaborazione con la trasmissione di Maria De Filippi è giunta al capolinea.

“Sono i miei ultimi giorni con voi - ha dichiarato in un post su Instagram - siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre”.

Una decisione inaspettata, soprattutto alla luce del fatto che soltanto lo scorso anno la De Filippi aveva affidato proprio a Giordana Angi la gestione della 21Co, una nuova casa discografica che si occupa di gestire alcuni dei talenti usati dalla scuola di spettacolo di Mediaset.