De Filippi, l'embargo di Mediaset: i due vip "cancellati" (e rifiutati)

Niente Temptation Island per i “Donnalisi” e gli “Oriele”. Le due coppie formatesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ultima edizione, non sono persone gradite a Mediaset. I primi sono Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i secondi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I rumors che li ponevano tra i concorrenti del reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, sono stati stroncati da Maria De Filippi, che ha chiuso nettamente le porte e deciso di puntare solo su coppie di persone non conosciute al mondo dello spettacolo. Si resta fedeli, dunque, al format del programma.

Prosegue, dunque, secondo le indicrezioni riportate da GossipeTv, l’embargo del Biscione, che si è già riverberato anche nel magazine Verissimo, in cui Silvia Toffanin non ha concesso nemmeno uno spazio agli ex-gieffini, nemmeno alla vincitrice Nikita Pelizon. Quest’ultima si è sfogata, pretendendo di ricordare che lei non è mai scaduta nel trash ed ha avuto sempre un comportamento ed un linguaggio educato e che si è trovata ad essere vittima, insieme ad altri, del comportamento scorretto di altri “vipponi”.

Mediaset, però, resta irremovibile e sta facendo di tutto per far cadere nel dimenticatoio l’ultima edizione del reality dalla Casa più famosa d’Italia e per cambiare rotta in previsione della prossima, in cui la linea dovrà cambiare radicalmente. A Pier Silvio non sono andati proprio giù determinati episodi e lo stesso Alfonso Signorini è finito nel mirino. Ai concorrenti del GFVip7, quindi, la tv ha per ora chiuso le porte, non resta loro che i social network, dove persistono le fanbase dei “Donnalisi” e degli “Oriele” che si battagliano a suon di post e commenti in piena libertà.