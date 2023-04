Maria De Filippi, furibonda lite Arisa-Cuccarini: "Ma cosa dice?!"

Roberto Tortora 12 aprile 2023 a

Quando il gioco si fa duro, i guanti di sfida per gli allievi di Amici diventano stretti e scomodi. È stata Lorella Cuccarini la prima a voler vedere il confronto tra Angelina e Cricca e Federica e Wax e mica con un brano qualunque, bensì Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Una canzone difficilissima, Wax dubita se accettare o meno, ma Federica è più determinata. Allora contattano telefonicamente la loro insegnante, Arisa, che attacca la Cuccarini: “La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà”. Un atteggiamento competitivo, quello della Cuccarini, notato anche da molti telespettatori sui social, al contrario di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, più morbidi.

Wax e Federica, comunque, restano in disaccordo, con il primo d’accordo sulla difficoltà della prova, definita “un letto di chiodi” e la seconda, invece, che crede che sia normale che la scelta di questa canzone sia a favore della squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Arisa, in ogni caso, ha provato a motivare il suo allievo: “Wax tu non ti devi mettere a confronto con Cricca e con nessun altro cantante sulla piazza, tu sei una persona che fa un’altra cosa”.

Il ragazzo, però, è sempre più convinto del contrario: “Lei dice che c’è la libertà in questo brano, ma non è vero. Non sto scappando, ma sto pensando davvero tanto. Il fatto è che ci devo mettere la faccia io su una roba del genere. C’è tanto dubbio – spiega Wax - non è sicuro per niente che loro possano dire che è equo. C’è la possibilità che loro possano dire che non è equo, c’è! Guarda io sono sicuro, il mio dubbio finisce qua”. L’ufficialità, dunque, arriva implacabile: Wax e Federica hanno deciso di rifiutare il Guanto. E danno la notizia ad Arisa: “Questo è vantaggio loro al 100%. Il lavoro che andrei a fare non mi porterebbe niente di utile”.