Giletti, "ci sono intercettazioni...": bomba al veleno di Corriere-La7

14 aprile 2023 a

a

a

"La Prava in redazione". Dagospia commenta con il solito spirito piccantello la scelta del Corriere della Sera di dedicare solo "un misero colonnino" al caso televisivo del giorno, l'annuncio di La7 di sospendere con effetto immediato Non è l'arena, il talk della domenica sera condotto da Massimo Giletti, che rimane secondo la nota comunque "a disposizione della rete". L'azienda parla di normali scelte televisive ma sotto ci sarebbe molto, molto di più.

"Non è l'arena" sospeso? Furia Giletti: "A chi sto pensando...", bomba su La7

Dagospia ovviamente sottolinea il fatto che sia La7 sia il Corsera siano gestiti dallo stesso editore, Urbano Cairo: da qui forse la scelta piuttosto imbarazzata di mettere un po' la sordina al caso. In realtà, nelle poche righe dedicate a Giletti e al suo talk, il Corriere della Sera accenna velatamente a quella che potrebbe essere la chiave per decifrare la scelta di Cairo.

Giletti sospeso? La reazione di Mentana che dice tutto: frase pesante

Oltre al saluto social del leader della Lega Matteo Salvini ("Il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra"), infatti, si legge: "La Procura di Firenze sta svolgendo accertamenti sul ruolo di Salvatore Baiardo, l'ex uomo di fiducia dei fratelli Graviano, nelle trasmissioni condotte da Massimo Giletti. Nelle settimane scorse i magistrati del capoluogo toscano hanno interrogato il conduttore come persona informata dei fatti. In particolare stanno verificando alcune affermazioni intercettate di Baiardo che commentava le sue stesse dichiarazioni". Il veleno, come suol dirsi, sta nella coda.