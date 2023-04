Selvaggia Lucarelli, fango contro Bruno Vespa: "Berlusconi? Per 20 anni..."

14 aprile 2023 a

a

a

La storia della Madonnina di Trevignano che piange sangue (secondo le perizie scientifiche, compatibile con quello suino) e le "imprese" della veggente Gisella Cardia stanno tenendo banco in tv da settimane, nei vari salotti Rai e Mediaset. Particolarmente vivaci i botta e risposta a Mattino 5 e Pomeriggio 5 tra inviati, ospiti e i "testimoni oculari" dei presunti miracoli della signora, capace di moltiplicare a tavola gnocchi, coniglio, patate e pizze. Roba da commedia all'Italiana che Selvaggia Lucarelli, sul Fatto quotidiano, trasforma in polemica politica.

La Madonna con le lacrime di sangue? Bomba in tv: analisi sconcertanti

"In un periodo storico propizio per l'abuso della credulità popolare, un periodo in cui il governo ci può raccontare che i migranti arrivano a frotte perché la Wagner mette la benzina nei gommoni o che la carne sintetica sia pericolosa per la nostra salute e non per quella di Coldiretti", premette la giornalista, la veggente "ha potuto abbindolare un discreto numero di fedeli parlando di lacrime e apparizioni mariane". La statua della Madonna, sottolinea Selvaggia, "non è Made in Italy, immagino con notevole sdegno di Giorgia Meloni, ma che sceglie come portavoce una tizia condannata per bancarotta e che quindi con Giorgia Meloni ha qualcosa in comune: con i problemi fiscali tende a essere tollerante".

La Madonna e le lacrime di sangue: adesso finisce malissimo, chi rischia grosso

Il veleno puro della blogger e star di Instagram cola anche sulla testa di Bruno Vespa, che ha Porta a porta ha ospitato proprio la Cardia. Il conduttore di Rai 1 "non poteva lasciarsi sfuggire un argomento così serio - è il sarcastico commento di Selvaggia -. E quindi incalza la signora con l'aria del gendarme: 'Ma secondo lei dovremmo credere che la Madonna pianga ogni 3 del mese?'. La signora, serafica, gli risponde che la Madonna non piange più sangue da due anni'". La Lucarelli riconosce che le parole della veggente lasciano Vespa "interdetto", e aggiunge maliziosa: "Il tutto si svolge senza che appaiano né il plastico della Madonna, né del maiale". Una "conversazione sempre più surreale", con coda al curaro. "Vespa continua a incalzarla con aria scettica: il conduttore che per 20 anni ha finto di credere a tutto quello che gli ha raccontato Berlusconi accomodato sulla poltrona davanti a lui, non crede a una Madonna che moltiplica gnocchi, pizza e coniglio. Ecco, forse l’unico vero miracolo che si è consumato in presenza della signora Cardia è proprio questo". E te pareva?