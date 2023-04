Ilary Blasi, "la mia più grande paura...": quello che nessuno sapeva

15 aprile 2023 a

Partirà lunedì 17 aprile la nuova edizione dell'Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Prima dell'inizio di questa nuova avventura, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per dare qualche anticipazione. Ma non solo. Perché la Blasi ha rivelato anche quale sarebbe la sua più grande paura se fosse anche lei una naufraga. In particolare, ha spiegato di avere davvero tanta paura degli attacchi di fame: “Mi brucia lo stomaco se non mangio… Il resto posso sopportarlo”.

Quando le è stato chiesto che consiglio darebbe ai naufraghi, l’ex moglie di Totti in un primo momento ha detto che è un po’ complicato dare dei consigli visto che non vivrà nelle loro condizioni. Poi però ha aggiunto che un grande aiuto potrebbe essere dato dal pensare alle persone più care: “Lo sconforto passa dopo poche ore o pochi giorni… L’importante è restare lucidi".

Parlando del suo lavoro e in particolare del reality, la Blasi ha confessato: “È la mia isola felice, come un giorno di festa”. E ancora: “Ti rimetti in gioco, ti confronti. Mi dà un senso di libertà”. Sull'affetto del pubblico per l'Isola, infine, ha detto che questo programma "ti affascina e ti fa paura allo stesso tempo, penso che questo attiri l’attenzione. E poi siamo tutti un po’ cinici”.