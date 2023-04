Selvaggia Lucarelli, fucilata di Fabrizio Corona: "Il video por*** di Belen"

16 aprile 2023 a

Nel momento più difficile per Massimo Giletti, ecco che per il conduttore di Non è l'Arena, il programma sospeso da La7, arrivano parole di conforto da parte di Fabrizio Corona, legato da tempo al conduttore.

Su Instagram, l'ex re dei paparazzi, ha scritto una lunga lettera a Giletti, in cui affermava: "Amico mio, amante della verità, persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive ‘del’ e ‘per’ il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione", scriveva Corona.

"Le forze dell'ordine a casa di Giletti": cosa c'è dietro alla menzogna di Selvaggia Lucarelli

Dunque un affondo contro i giornalisti che, a suo giudizio, spesso e volentieri hanno aspramente criticato Giletti per i suoi modi e i suoi metodi. Poi, Fabrizio Corona si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, la giudice di Ballando con le Stelle, che poi in una story ha commentato le notizie circa la collaborazione tra Giletti e Corona con un velenoso "mamma mia".

Allo sdegno della Lucarelli, Corona ha risposto a tono, picchiando durissimo, facendo riferimento a due vicende molto spigolose che hanno coinvolto la Lucarelli nel passato: "Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video por*** di Belen Rodriguez o insultare Iva Zanicchi", conclude. E chi ha orecchie per intendere...