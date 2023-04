Verissimo, Raffaella Fico: "Mai un futuro insieme", la confessione più dolorosa

16 aprile 2023 a

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ecco Raffaella Fico. Nel salottino di Canale 5, la showgirl si è sbottonata sulla sua vita, sulle sue ambizioni e sui suoi progetti. Inevitabile, da parte della conduttrice, una domanda su Mario Balotelli, l'ex compagno da cui ha avuto una figlia, Pia. Un rapporto in passato molto turbolento, ma che ora sarebbe tornato solido.

"Adesso abbiamo un rapporto bellissimo. E davvero è come se fossimo fratelli, lui si sfoga con me", ammette Raffaella Fico riferendosi a Balotelli. Ma non solo. La showgirl ha poi confidato che nel corso degli anni ha provato ad avere una nuova storia con il calciatore, insomma c'è stato un tentativo di riavvicinamento sentimentale. Ma le cose non sono andate bene.

"No negli anni ci abbiamo riprovato - riprende -, però credo che per entrambi, almeno per quanto mi riguarda, non ci sarà mai un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia". E ancora, su Balotelli: "Anche lui è maturato nel tempo. È stata una decisione maturata insieme. Qualche annetto fa è successo, ma non lo vedo come mio compagno", conclude Raffaella Fico.