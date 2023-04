Annalisa massacrata dal collega di Amici? "Essere artisti è..."

Roberto Tortora 17 aprile 2023 a

a

a

Virginio Simonelli contro Annalisa, sua ex compagna ad Amici nel 2011. All’epoca la cantante di Bellissima giunse seconda, ma la sua carriera ha preso ugualmente il volo. Simonelli, invece, quell’edizione la vinse e si è distinto per aver scritto svariate canzoni per molti artisti di successo, come Laura Pausini, Raf, Lorenzo Fragola ed Elisa. La polemica tra i due scaturisce da alcuni giudizi, soprattutto della critica, sulla svolta pop della cantante savonese, accusata di essersi dedicata troppo a musica di successo solamente per i social e con il solo scopo di diventare virale su Tiktok. E, a questo coro, si è unito su Twitter anche Simonelli che ha scritto: “Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”.

Presente Annalisa? "Svolta bisex": si presenta così da Pio e Amedeo, uno choc | Video

Anche se non ha fatto nomi, il riferimento di Simonelli, chiaro, è all’ultima hit di Annalisa, Mon Amour. La canzone ha già raggiunto la prima posizione sulle piattaforme musicali e ha tutte le carte in regola per raggiungere lo stesso successo di Bellissima. I fan di Nali si sono imbufaliti e hanno cominciato a rispondere al tweet di Virginio con duri attacchi e insulti. “Fino a prova contraria, si può fare musica impegnata sia musica per divertirsi, l'importante è fare ciò che di vuole senza puntare il dito, sono d'accordo”, uno dei commenti. “Tra l'altro mi pare che hai tentato di far ballare anche tu, e se fosse diventata virale su Tik tok non credo che l'avresti schifato. Quindi lasciamo in pace Annalisa”, scrive un altro utente irritato. E ancora un altro utente: “Dov'eri quando Shakerando e Dove si Balla sono state 1 anno in classifica ai primi posti, perché non le avete scritte lo scorso anno queste cose? Quindi chiudiamo le discoteche, perché la musica che fa ballare non è musica, per esempio. Ma cosa dici Virginio, cosa dite!”. Insomma, ai fan l’ultimo “testo” di Virginio non è proprio andato giù.