Myrta Merlino inchioda la sinistra: "Ve lo ricordate? Ecco che fine farete"

17 aprile 2023 a

a

a

Myrta Merlino non le manda certo a dire. La conduttrice de L'aria che tira aprendo la nuova puntata del talk di La7 ha mandato un messaggio piuttosto chiaro alla sinistra che da qualche giorno sbraita contro il governo di centrodestra che ha dichiarato lo stato d'emergenza sul fronte immigrazione. Apriti cielo e immediatamente i governatori rossi, insieme anche a sindaci dem, hanno voluto dichiarare la loro contrarietà alla mossa dell'esecutivo.

Di fatto la decisione del governo che ha dichiarato lo stato d’emergenza consente al governo, insieme (badate bene a questo passaggio) agli enti locali di gestire al meglio l'ondata di flussi che si sta abbattendo sul nostro Paese. E Myrta Merlino mette i sinistri davanti alle loro responsabilità: "Gli amministratori di centrosinistra guidano la resistenza contro lo stato di emergenza proclamato da Palazzo Chigi. Quando i problemi sono enormi non possono essere né di destra né di sinistra, la propaganda abbassi i toni". Poi l'affondo: "Rinunciare a degli aiuti, come prevede lo stato d'emergenza mette la sinistra a rischio. Ricordate Tafazzi?". Una vera e propria "fucilata" quella della conduttrice che ha un obiettivo molto più alto della partigianeria politica: quello di richiamare l'attenzione anche degli amministratori di sinistra su un problema come quello dell'immigrazione che va affrontato insieme da tutto il sistema-Paese, mettendo da parte, per una buona volta l'ideologia.