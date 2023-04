Chiara Ferragni "cancellata" dalla Rai? Ecco perché, la prova definitiva

17 aprile 2023 a

Fedez e Chiara Ferragni tornano su Prime Video con la seconda stagione di "The Ferragnez – La serie" il 18 maggio 2023. La coppia porta sul piccolo schermo non solo la propria vita professionale, ma anche il privato. Accanto a loro, infatti, ci saranno parenti, amici e colleghi, che aiuteranno a raccontare la quotidianità di una delle coppie più famose d'Italia. Non possono mancare, quindi, il primogenito Leone e la seconda figlia Vittoria.

La serie, prodotta Banijay Italia per Amazon Studios, verrà suddivisa in due parti. I primi quattro episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming di Amazon dal 18 maggio, mentre gli altri tre dal 25 maggio. Dopo le voci di crisi che si sono rincorse dopo il Festival di Sanremo, si era addirittura parlato di una pausa nelle riprese della serie. Ma ora che è stata annunciata la seconda stagione, i sospetti sono stati accantonati.

Prime Video, inoltre, ha annunciato anche un episodio speciale, che però sarà disponibile nel catalogo della piattaforma solo dopo quest'estate. Si tratta di "The Ferragnez: Sanremo Special", un episodio dedicato al dietro le quinte di Chiara Ferragni al Festival. Sul palco dell’Ariston, infatti, l’imprenditrice digitale ha svolto il ruolo di co-conduttrice, al fianco di Amadeus, nella prima e nell’ultima serata della kermesse.