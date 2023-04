Leonardo Pieraccioni, "le tue battute di m***a": chi caccia dal suo compleanno

17 aprile 2023 a

Alla festa dei 50 anni di Leonardo Pieraccioni c'è stato un assente eccellente. Fortemente "non voluto" dallo stesso regista e attore toscano, che ha chiesto all'amico Massimo Ceccherini di non presentarsi al suo party per paura di mettere in imbarazzo gli ospiti. E' il passaggio forse più divertente della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, un po' il bilancio di una vita e di una carriera. "Mai avuto rapporti con la Romanella del cinema - spiega l'autore de I Laureati e Il ciclone, due culti spacca-botteghini del cinema italiano anni 90 -. L’unica festa l’ho fatta quando ho compiuto 50 anni. Venne Renato Zero con la torta, sono un sorcino da sempre. Per il resto, parenti e amici, Panariello, Conti". E l'amico per la pelle Ceccherini? "Feci a lui la prima telefonata. Mi fai un regalo per i miei 50 anni? Non venire al compleanno. Temevo che facesse le sue battute di m***a, che mi creasse imbarazzo mettendomi a disagio".

Alla fine Ceccherini ha rispettato la volontà dell'amico e non c'è andato. Oggi ha cambiato completamente vita. "E' un poeta maledetto che da ragazzino faceva l’imbianchino col su’ babbo. Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo. Era il terrore delle feste. Noi gente di cinema siamo piccoli imprenditori attenti a non sbagliare, lui è un vero artista, va giù dritto a 200 all’ora senza casco. Non legge i copioni, non vuole sapere niente. Ma ora è diventato un prete di provincia. Abita in campagna sopra Pistoia con una ragazza che l’ha salvato. Ma ogni tanto dovrebbe bersi un goccetto. È diventato di una noia, parla solo del figlio. Prima era troppo se stesso, come lo era Piero Ciampi".

Impossibile non parlare delle sue donne, sul set e fuori. Dalle star del Ciclone Lorena Forteza e Natalia Estrada ("Lorena era caduta in depressione, ha avuto problemi familiari, Natalia Estrada credo continui ad allevare cavalli. Di altre non so") al grande amore della sua vita, Laura Torrisi: "Non mi considero un latin lover. Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi, con cui ho fatto una figlia. Sta preparando qualcosa come attrice. Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo".

Dal canto suo, Pieraccioni oggi si gode un nuovo amore: quello per Teresa, lontanissima dal mondo dello spettacolo, con cui ha battuto il suo record (si fa per dire) di durata: "Il matrimonio è una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una sorta d’infantilismo, corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Ho la resistenza di una formica zoppa. Ma forse è vero fino a un certo punto, sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina".