Pupo scoppia in lacrime, lo strazio in tv per la madre malata

19 aprile 2023 a

a

a

Pupo ha regalato momenti di forte commozione durante la sua ospitata a Oggi è un altro giorno, su Rai1. Il cantante toscano ha parlato di sua madre a Serena Bortone ed è scoppiato in lacrime per il ricordo di alcuni momenti del loro rapporto, che al giorno d’oggi è diventato complesso a causa dell’Alzheimer che ha colpito la donna.

"Io una mummia? Sono d'accordo con te": Romina Carrisi, fucilata agli autori Rai

Il rapporto è molto forte e profondo, ma non sono mancati dei momenti difficili. Pupo ha raccontato alla Bortone di quando aveva dodici anni e trovò sua madre con un altro uomo, decidendo poi di raccontare tutto a suo padre. “È successo un casino, è venuto fuori tutto, ma poi loro non si sono mai lasciati”, ha spiegato il cantante. Cambiando argomento, Pupo ha tirato fuori un aneddoto molto particolare di quando ha addirittura rischiato la vita a causa di una roulette russa, che per fortuna è finita bene per lui.

"Secondo te? Tu che dici?": Rocco Papaleo inchioda Serena Bortone, gelo su Rai 1

“Ero in Russia negli anni ’70 - ha ricordato - feci uno sgarbo e arrivò un signore che mi portò fuori dalla baita dicendomi che aveva un regalo per me: tirò fuori una pistola, scaricò cinque proiettili, me li diede in mano e mi sparò alle gambe”. Il colpo andò a vuoto: “L’uomo mi gridò ‘sei fortunato, vai via’. Ero terrorizzato, chiamai un taxi ma avevo i cinque proiettili in mano. Nel taxi, il mio amico fumava una sigaretta dietro l'altra, ogni sigaretta che fumava buttava via un proiettile dal finestrino”.