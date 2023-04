Rocco Papaleo inchioda Serena Bortone: "Secondo te? Tu che dici?", gelo su Rai 1

10 aprile 2023 a

a

a

Attimi di tensione a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1 anche nel giorno di Pasquetta, oggi lunedì 10 aprile. In studio ecco Rocco Papaleo, attore e regista tra i protagonisti del film Scordati.

Ma durante l'intervista, Papaleo ha risposto in modo brusco e piuttosto infastidito alla padrona di casa. La Bortone, infatti, ad un certo punto della chiacchierata ha chiesto al suo ospite: "Tu hai raccontato che da piccolo ti chiamavano Quattro occhi perché portavi gli occhiali ed eccetera eccetera. Era una tua fragilità questa?". Domanda piuttosto diretta, a cui Papaleo ha risposto in modo brusco: "Beh, secondo te? Tu che dici?".

Dunque, l'attore ricordando quel momento difficile ha aggiunto: "Quando ero bambino i vetri non erano sottili come adesso e quasi mi toccavano sulle gote per quanto era spessi quindi di complessi li ho avuti, tanto che ad un certo punto non li portavo più gli occhiali ed ero diventato un maleducato per il Paese perché non vedevo nessuno e non li salutavo. Non ci vedo benissimo mi mancano 11 e 14 diottrie", ha concluso Rocco Papaleo.