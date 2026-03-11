Milano, la mania per il padel manda in tilt il Pd

Addio al calcio. E più padel per tutti. La conversione dei campi milanesi allo sport del momento sta contagiando tanti. Con pesanti ripercussioni in città. E con divisioni che trascendono il piano sportivo e toccano quello della battaglia politica. Il tema è così infuocato che si sono create divisioni all’interno della stessa maggioranza comunale con una parte del Pd che spinge per la novità e i riottosi che parlano di padelizzazione della città. Ma andiamo con ordine.

In aula a Palazzo Marino è approdato il piano di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, nel quartiere Gallaratese, chiuso e abbandonato dal 2019. Venerdì la giunta di Beppe Sala ha dichiarato l’interesse pubblico per il progetto di riqualificazione della società dell’ex calciatore neroazzurro Esteban Cambias so (La camfit SSD) presentato a luglio. L’ok è arrivato direttamente da Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano.