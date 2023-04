Alba Parietti smaschera la maga: "Mi disse tuo figlio morirà"

20 aprile 2023 a

“Sono stata contattata da una sedicente maga che mi ha convocata nel suo studio dicendomi che doveva parlarmi con urgenza": un racconto agghiacciante quello fatto da Alba Parietti a Storie Italiane, nel salotto di Eleonora Daniele su Rai 1. "Le ho subito fatto presente che non le avrei dato soldi, lei mi ha indicato una data e mi ha detto che quel giorno mio figlio sarebbe morto”, ha poi aggiunto la conduttrice.

"Proprio in quel periodo a mio figlio stava succedendo di tutto. Quella donna mi ha fatto anche dei nomi di alcuni amici di mio figlio perché evidentemente si era informata", ha proseguito la Parietti. Che poi ha sottolineato: "Sono sempre stata molto scettica. Non ho mai messo piede nello studio di un mago. Non sono mai entrata neppure nello studio della moglie del mio ex marito, che fa l’astrologa, che è una cosa completamente diversa”.

Continuando il suo racconto, Alba ha svelato: “La sedicente maga mi ha parlato di una mia collega alla quale era davvero morto il figlio, dicendomi che aveva provato a metterla in guardia. Solo in seguito ho saputo dalla mia collega che ad annunciarle la morte del figlio in realtà non era stata la stessa maga". Anche in questo modo ha capito che si trattava di un tentativo di truffa. “Quella donna insisteva dicendomi che mio figlio sarebbe morto a causa di una fattura e che lei poteva risolvere il problema, perciò le ho chiesto quanto voleva e lei mi ha risposto: Quanto vale la vita di suo figlio, signora?”. La conduttrice non ha nascosto di aver fatto alla sedicente maga un assegno considerevole ma, nel momento in cui glielo ha dato, le ha chiesto: “Mi dica come sta mio padre…”, e la risposta della donna è stata “Suo padre sta benissimo”. "Mio padre invece era morto! Perciò ho capito che mi stava truffando", ha chiosato.