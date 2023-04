Italo Bocchino, Formigli asfaltato: "Lollobrigida? 25 minuti di linciaggio"

21 aprile 2023 a

a

a

Non poteva certo tirarsi indietro Corrado Formigli. Il caso Lollobrigida e le accuse pretestuose sulla "sostituzione etnica" ha fornito un assist al conduttore di PiazzaPulita per attaccare il ministro e il governo con una copertina lunghissima in cui è stato "linciato" ministro dell'Agricoltura. Subito dopo la clip introduttiva la parola passa al direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino. "Guardi Formigli, dopo 25 minuti di linciaggio sul ministro Lollobrigida spero di avere il tempo per spiegare le cose", afferma Bocchino. Formigli si irrigidisce subito: "Ah criticare è linciaggio?".

I toni si accendono e Bocchino prende il cellulare per mostrare un video in cui Lollobrigida fa un discorso a favore dell'immigrazione regolare: "Ascoltate bene cosa dice", afferma Bocchino. Formigli si spazientisce: "Dobbiamo sentirlo tutto? Ce lo riassuma lei". Bocchino ribatte: "Qui il ministro Lollobrigida fa un discorso per incentivare gli arrivi in Italia di tutti coloro che possono lavorare e dunque avere una posizione regolare nel nostro Paese. Voi avete estrapolato due clip da 15 secondi da un contesto e le avete mostrate al pubblico". Formigli è in difficoltà e prova a giustificarsi, ma Bocchino lo incalza: "È stato un linciaggio". Formigli chiude così: "Le parole hanno un valore, i linciaggi sono altri". Sarà...