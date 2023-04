Chirico, Formigli la interrompe: "Questo è un discorso da Orban", caos in tv

21 aprile 2023 a

a

a

Annalisa Chirico, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 20 aprile, interviene sul tema dell'immigrazione. "I conti non tornano", osserva il conduttore, E la giornalista ribatte; "Il controllo dell'immigrazione è una grande sfida per questo governo e credo che se non marcherà un cambio di passo gli elettori del centrodestra potrebbero riaversene". "Questo è un momento non facile. Con il più 300 per cento di ingressi, Quindi servono politiche che segnino un cambio di passo", sottolinea la Chirico. "Il governo deve gestire questa fase e controllare le frontiere. Non devono essere i trafficanti a decidere chi entra in Italia".

Qui l'intervento di Annalisa Chirico a PiazzaPulita

"Non è Goebbels": Cruciani scatenato, come zittisce la piddina velenosa

"Però volevo dire una cosa", aggiunge la giornalista, "è vero che ci sono visioni diverse sull'incontro e la mescolanza delle culture. Non è irrilevante che in Africa ci sia un alto tasso di fecondità. L'Italia in particolare è un Paese sempre più vecchio. Un governo di centrodestra può porsi l'obiettivo di difendere l'identità e quel sistema di valori e tradizioni che definiscono la cultura di un Paese e dell'Europa". Corrado Formigli a quel punto la interrompe e interviene: "Questo è il discorso di Orban. Che dice io sono contro le mescolanze delle razze". "No il tema è semplice", ribatte la Chirico, "chi viene in Italia deve rispettare la Costituzione i valori fondanti, da noi non ci sono spose bambine... C'è un dato culturale. Saman Abbas viveva in Italia".