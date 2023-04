Chanel Totti, inquietante sui social: "Qualcuno mi può aiutare?"

21 aprile 2023 a

Chanel Totti è preoccupatissima perché ha qualche problema "tecnologico". La figlia di Ilary Blasi e dell'ex Capitano della Roma Francesco Totti è infatti molto seguita sui suoi profili social dove condivide selfie e momenti della sua vita privata. Chanel conta infatti più di 360 mila follower su Instagram e più di 400 mila su TikTok. Ma ora proprio il suo account sulla piattaforma cinese nelle ultime ora è stato bloccato e la giovane Totti si è quindi appellata ai suoi fan su Instagram affinché qualcuno la aiuti a risolvere il problema.

La figlia della conduttrice dell'Isola dei Famosi e dell'ex calciatore ha, infatti pubblicato una stories nelle scorse in cui si rivolge così ai suoi follower: "Qualcuno mi può aiutare a riprendere l'account TikTok?". Quindi Chanel Totti ha pubblicato una seconda immagine in cui aggiunge: "Intanto ho fatto un secondo profilo", con tanto di cuoricino rosso. Sicuramente troverà qualcuno disposto ad aiutarla.

Intanto, Chanel è uscita allo scoperto con Cristian Babalus. I due sembrerebbero fare coppia in maniera ufficiale, dopo il bacio immortalato all’interno di un locale. Il video è diventato virale in men che non si dica, e non solo perché si tratta della figlia di Blasi e Totti. L’interesse su questa storia è alto perché è nata tra molte polemiche, dopo che la tiktoker Martina De Vivo ha accusato Chanel di averle rubato il compagno, con il quale tra l’altro ha un figlio.