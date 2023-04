Maria De Filippi, in studio torna l'ex allievo dopo l'arresto cardiaco

Roberto Tortora 21 aprile 2023 a

Ad “Amici” è tutta una questione di… cuore. È tornato ospite del talent show di Maria De Filippi, infatti, Santo Giuliano, il ballerino che partecipò alla stagione 2006/2007 e che lavora con il coreografo Daniel Ezralow. Giuliano, suo malgrado, era tornato a far parlere di sé nel 2021: l’ex allievo di Amici era stato ricoverato in ospedale a causa di un arresto cardiaco. “Il mio cuore si è spento”, raccontava. Il ballerino si trovava a Dubai per lavoro, poco dopo, un calvario inimmaginabile. Raccontando la sua drammatica esperienza, Salvo Giuliano ha messo in guardia il suo pubblico su eventuali sintomi: “Io non ho ascoltato i primi sintomi. Quindi se fate il vaccino e sentite i primi sintomi non esitate”. Fortunatamente, Santo Giuliano è riuscito a salvarsi e lui stesso aveva assicurato, nell’estate del 2021, che in tre mesi si sarebbe ripreso completamente.

Giuliano torna ora su Canale 5 con un obiettivo: far fare agli attuali concorrenti un’audizione tra i ballerini della famosa compagnia del coreografo e porta con sé Antonio Gnecchi, il produttore dello spettacolo Open, con cui toccheranno le principali città italiane. Sono alla ricerca di otto ballerini e così Isobel, Maddalena, Mattia e Ramon si mettono alla prova per superare questa audizione.

In collegamento da Los Angeles prende parte a questo momento anche il coreografo Ezralow. I ballerini devono affrontare diverse prove, tra cui quella di un ballo senza musica, un momento forte che lo stesso Ezralow apprezza: “Molto emozionante, perché con il silenzio esce la vostra personalità”. Nonostante al coreografo non dispiaccia Ramon, vengono scelte Maddalena e Isobel, che avranno l’occasione di lavorare immediatamente con una compagnia di danza e vivere insieme il loro primo tour nelle principali città italiane.