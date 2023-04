Lino Banfi e la figlia Rosanna, altro dramma: il suicidio che sconvolge la famiglia

21 aprile 2023 a

Una nuova tragedia ha colpito la famiglia di Lino Banfi. L'attore pugliese, 86 anni, poche settimane fa ha perso l'amatissima moglie, che da anni lottava contro l'Alzheimer, malattia neurodegenerativa che non lascia scampo. Ora è la figlia di Lino, Rosanna Banfi, ad annunciare su Facebook il lutto che l'ha investita. "Per fortuna mamma non sei qui - ha scritto l'ex concorrente di Ballando con le stelle, rivolgendosi idealmente alla madre morta -, così non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia…".

Le righe che seguono fanno raggelare il sangue agli utenti e follower: "A soli 18 anni ha deciso di partire per ‘il viaggio senza ritorno'". Il suicidio del giovanissimo nipote, un gesto estremo senza spiegazioni apparenti, "ha lasciato i genitori e tutti noi basiti a chiederci il perché…". Da qui una preghiera alla madre: "Tienilo in braccio con te e veglia su tutti i ragazzi indifesi…". Il dramma delle nuove generazioni, sempre più esposte alla fragilità emotiva, alla depressione e agli istinti suicidi, ha dunque travolto anche una delle famiglie più famose del mondo dello spettacolo italiano.

Se il padre Lino è storicamente devoto a Padre Pio, Rosanna si è sempre detta una credente piuttosto tiepida, Ma di fronte ad avvenimenti come questi, qualcosa in lei si è mosso: "Mamma non è giusto, non è nella natura delle cose. Io non sono credente ma vorrei che ci fosse un Dio in grado di aiutare questa famiglia. Mi manchi".