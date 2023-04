Chanel Totti, mistero sui social: "Perché offenderla?", chi la difende

22 aprile 2023 a

Chanel Totti deve fare i conti con Tiktok. Il profilo della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora bloccato. Cosa ci sia dietro non è dato sapersi, ma qualcuno avanza il sospetto che un utente abbia segnalato i suoi contenuti. Non si esclude comunque un errore della piattaforma. Lei stessa non nega di non sapere cosa sta accadendo: "Qualcuno mi può aiutare a riprendere l'account TikTok?", ha chiesto sul social la 15enne.

Intanto Chanel ha deciso di non rimanere a guardare. E così la giovane ha creato un nuovo profilo tiktok che in pochissime ore ha totalizzato più di 3mila follower. Proprio in queste ore Cristian Babalus, il fidanzato 20enne di Chanel, ha deciso di rompere il silenzio sulle accuse ricevute dalla ex compagna, la tiktoker Martina De Vivo. Quest'ultima ha fatto sapere a tutti che il ragazzo avrebbe avuto una storia con Chanel Totti quando la loro bambina aveva appena due mesi.

"Adesso - ha detto il giovane - vorrei spendere due parole a favore di Chanel, che non c'entra assolutamente nulla in questa situazione. Perché offenderla e denigrarla, per ottenere follower e notorietà? Sono sicuro che, se questo fosse successo con qualcun altro, Martina non avrebbe creato tutto questo chiasso. Conosco Chanel, che di educazione e valori ne ha da vendere. Martina invece si è permessa di dire a mia nonna, malata di cuore, che non mi avrebbe fatto vedere più la bambina se non le avessi dato i soldi che voleva. Per me era scontato darle soldi, per lei invece non era scontato che vedessi la bambina".