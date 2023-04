Amici, De Filippi basita: "Tu conosci solo lo yogurt", Malgioglio furibondo

23 aprile 2023 a

Il Sirtaki scatena la tempesta ad Amici di Maria De Filippi. Uno scontro acceso quello tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè dopo l'esibizione di Maddalena. Lo studio si è trasformato in un'isola delle Cicladi e Maddalena si è esibita sulle famose note della danza greca scritta e composta da Theodorakis, uno dei più grandi compositori del cinema mondiale.

Ma a quanto pare Giofrè non ha ben capito la portata e il significato dell'esibizione di Maddalena ed ecco che Malgioglio lo fulmina subito con parole durissime: "Tunon sai nemmeno chi sia Theodorakis. Non sai nulla, non conosci la sua storia e non sai nemmeno di cosa stiamo parlando". Parole forti che creano imbarazzo nello studio della De Filippi, ma Malgioglio è un fiume in piena e non si ferma.

Così rincara la dose: "Theodorakis ha composto diverse colonne sonore, non solo quelle di Zorba e tu non sai nulla", infierisce rivolgendosi a Giofrè. Poi l'affondo finale che imbarazza e non poco il giudice di Amici: "Tu di greco conosci solo lo yogurt, dovresti studiare un po' di più". Giofrè incassa il colpo e non ribatte. Ma di certo la lezione di Malgioglio lo avrà colpito e non poco. I toni sono stati davvero duri.