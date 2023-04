De Filippi, ira su Malgioglio e Celentano: "Lascialo finire!", caos in studio

23 aprile 2023 a

a

a

Uno scontro durissimo tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano ad Amici, il tutto davanti agli occhi di Maria De Filippi. A scatenare la rissa verbale in studio è l'esibizione di Ramon che di fatto viene criticato da Malgioglio appena ha finito la sua performance. Il ballerino infatti è stato accusato di rendere al meglio nella danza classica e non negli altri generi.

Una accusa che ha scatenato l'ira della Celentano: "Scusa Cristiano ma tu sbagli. Ramon è completo e sa anche interpretare gli altri generi". Malgioglio non è d'accordo e così si alza, lascia la sua postazione e va a cercare la Celentano: "Alessandra vanno dette le cose come stanno. Ramon è bravissimo nel classico, ma Mattia ha fatto meglio".

"Chi ha lasciato Amici": l'indiscrezione-choc a poche ore dal serale

La Celentano non ci sta e così raggiunge Malgioglio al centro dello studio e immediatamente lo attacca: "Ma cosa stai dicendo, davvero non capisci nulla". Malgioglio basito rincara la dose: "Non devi parlare così e devi accettare il mio giudizio". Gli animi si scaldano e la De Filippi è costretta a intervenire per calmare Malgioglio. Ramon è diventato dunque il terreno di scontro tra coach e giudici che hanno pareri diametralmente opposti. Giofrè dà sostegno alla tesi di Malgioglio e sceglie pure lui di votare per Mattia, una vera e propria Caporetto per la Celentano.