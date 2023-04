Amici, chi ha lasciato il talent: l'indiscrezione-choc

22 aprile 2023 a

a

a

Il serale di Amici è arrivato alla sua sesta puntata, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Come è ormai noto, però, il talent viene registrato durante la settimana. Dunque, si ha già qualche anticipazione su quello che succederà nel corso della gara. Sarebbe emerso anche il nome dell'eliminato di questa puntata. Pare, infatti, che al ballottaggio finale ci siano finiti il cantante Cricca, del team Lorella Cuccarini – Emanuel Lo, e il ballerino Ramon Agnelli, della squadra Alessandra Celentano – Rudy Zerbi.

"Senza lavoro. Ho aperto un mutuo e...": Amici, il dramma di Dennis Fantina

L'eliminazione, però, non avviene in studio e quindi è difficile che qualcuno tra il pubblico sappia chi abbia dovuto effettivamente abbandonare il programma. In genere Maria De Filippi comunica il nome dell'eliminato agli allievi direttamente in casetta. Così da evitare ulteriori spoiler. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, però, a dover fare i bagagli e lasciare il talent sarebbe stato il danzatore.

Rissa Celentano-Malgioglio, tagliano tutto? Esplode il caso ad Amici

Per quel che riguarda le altre anticipazioni, gli ospiti della sesta puntata sono stati il comico Enrico Brignano e la cantante Gaia Gozzi, ex vincitrice di Amici. La prova TIM, invece, se la sarebbe aggiudicata Angelina Mango. Da segnalare inoltre l’assenza in puntata di Benedetta Vari, la giovane danzatrice che balla assieme a Mattia Zenzola. Pare infatti che fosse influenzata.