Verissimo, Toffanin mette in difficoltà la De Filippi? Cosa è successo

Rivolta contro Amici. Accade durante la puntata di sabato 22 aprile di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Federica Andreani, l'ex allieva di Maria De Filippi, fresca di eliminazione dal talent show di Canale 5. "Dopo sette mesi tornare alla vita normale è stato strano, per me Amici è stato un sogno – ha spiegato la cantante -. Io partivo da zero, sono un’autodidatta del canto. Io cantavo solo in camera mia, inviai il video per il casting e loro, quelli di Amici, mi hanno chiamato. Ho poi fatto diversi provini, io ci andavo spensierata, ero incredula, all’inizio l’ho preso per gioco, poi invece no, sono maturata", ha raccontato la giovane prima di soffermarsi sulle persone che senz'altro difficilmente dimenticherà.

"Arisa? Lei è una persona d’oro, ha sempre creduto in me". Poi Angelina Mango, altra allieva di Amici con cui Federica si è legata fin da subito: "Abbiamo stretto una bellissima amicizia. Le voglio veramente tanto bene, ci vedremo fuori sicuramente, mi ha dato un braccialetto molto importante per lei".

Federica è ora fuori gara. Proprio la sua eliminazione continua a far discutere. Mentre la ragazza si sottoponeva alle domande della Toffanin, sui social è iniziato un vero e proprio dibattito. Molti infatti si sono scagliati contro Amici, convinti che Federica avrebbe dovuto andare in finale e giocarsi il trionfo con l’amica Angelina.