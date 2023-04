Maria De Filippi, confessione inedita: "Due iniezioni di cortisone"

22 aprile 2023 a

a

a

Maria De Filippi si confessa e lo fa durante lo speciale di Amici andato in onda ieri pomeriggio su Canale Cinque al posto di Uomini e Donne. Nel corso di questo appuntamento inusuale per la scuola del talent show, i telespettatori hanno notato qualcosa di strano. Una lunghissima chiacchierata tra Maria De Filippi e l'allieva Isobel. La ragazza ha parlato con la conduttrice della sua vita privata e soprattutto ha anche parlato della sua passione per la cucina e per il buon cibo.

Maria è rimasta folgorata da queste sue passioni e ha chiesto a Isobel di assaggiare una dei suoi piatti preferiti, o meglio, una delle tentazioni di gola a cui non sa affatto resistere. Ed è stata proprio Isobel a proporre a Maria di assaggiare la marmellata di fragole.

"Il pagliaccio nel circo...". De Filippi, bruttissima storia di corna: dettagli scabrosi, "pare che..." | Foto

Ma immediatamente Maria l'ha fermata: "Anni fa mangiavo ogni sera due vaschette di fragole e una mattina si è svegliata con le labbra enormi. Ho dovuto farmi un’iniezione di cortisone”, ha detto la regina del prima di aggiungere che da quel momento non mangia più fragole. Una confessione che ha colpito e non poco la concorrente che però ha compreso le esigenze della De Filippi.