Amici, veleno su Rudi Zerbi: "La Carrà? Stendiamo un velo pietoso"

23 aprile 2023

Raffaella Carrà è tornata ad Amici. Maria De Filippi ha voluto ricordare la Raffaella nazionale ad Amici con una esibizione piuttosto discutibile di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Proprio quando si palesa il guanto di sfida tra i giudici ecco che arriva in studio Rudy Zerbi vestito da messicano che intona "Pedro" della Carrà.

Il tutto con tanto di parrucca bionda accompagnato da una scatenata Celentano. Poi accade di tutto al centro dello studio di Amici. vengono distribuite parrucche agli altri ospiti e di fatto tutto è andato a rotoli. L'omaggio si è trasformato in una sorta di farsa che non è stata gradita dal pubblico e sui social si sprecano i commenti negativi. Uno su tutti rappresenta bene come i telespettatori abbiano preso male questo show dedicato alla Carrà: "Meglio stendere un velo pietoso su Rudy Zerbi".

Insomma l'esibizione a quanto pare non ha messo d'accordo tutti e ha anche prestato il fianco alle battutine feroci degli altri giudici che hanno messo nel mirino proprio Zerbi e la Celentano. Insomma questa volta la coppia Rudy-Alessandra non ha fatto centro e di certo servirà forse un'altra performance per rientrare nel cuore del pubblico. Intanto con la finalissima che si avvicina, la lotta tra i vari coach non si spegne e nelle prossime settimane ne vedremo delle belle.