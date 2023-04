Cricca dedica la canzone alla ballerina: umiliato davanti alla De Filippi

22 aprile 2023 a

Cos'è successo davvero tra Cricca e Isobel ad Amici? I due all'inizio sembravano essere in sintonia. Poi qualcosa si sarebbe rotto. Non si sa però cosa sia successo davvero. Ieri, nel daytime andato in onda su Canale 5, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la dolcissima dedica che il cantante ha fatto alla ballerina. Durante un gioco organizzato dalla produzione, Cricca ha deciso di fare una dichiarazione d’amore esplicita all'australiana. Guardandola fissa negli occhi, il 19enne le ha cantato "Just The Way You Are" di Bruno Mars.

“I suoi occhi, i suoi occhi fan sembrare che le stelle non brillino", ha iniziato a cantare lui, guardando lei. Parole molto belle, alle quali però Isobel non ha reagito come molti speravano. Per creare un’atmosfera più intima, gli altri allievi del talent si sono alzati dal tavolo, così da lasciare a sedere solo Cricca e Isobel. Ma proprio mentre il ragazzo stava continuando a cantarle il pezzo di Bruno Mars, la ballerina si è alzata e si è messa a ballare con il resto dei ragazzi. Un gesto che in molti hanno visto come una sorta di due di picche.

Intanto, stando alle anticipazioni della sesta puntata del programma, che andrà in onda questa sera, pare che proprio Cricca finirà al ballottaggio per l'eliminazione. Insieme a lui il ballerino Ramon. Non resta che attendere l'appuntamento di questa sera per capire chi ha lasciato definitivamente la scuola di Maria De Filippi.