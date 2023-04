Maria De Filippi, l'accusa dopo Amici: "Quello è il suo protetto..."

23 aprile 2023 a

Maria De Filippi deve fare i conti con le proteste del pubblico di Amici. Nel serale andato in onda sabato 22 aprile è stato eliminato Ramon. Il ballerino è subito entrato nel mirino dei giudici sin dalla sua prima esibizione dove si è trovato in sfida con Mattia. Ramon, pupillo della Celentano, ha comunque ricevuto un contratto di sei mesi con Complexions Contemporary Ballet di New York.

Ma a far scattare la rivolta del pubblico è stata la sfida persa con Cricca. Infatti il cantante si è salvato anche questa volta e la sua permanenza all'interno della scuola ha condannato all'eliminazione Ramon. In tanti sui social si sono scagliati contro Maria De Filippi attaccando sul povero Cricca l'etichetta di "Raccomandato, protetto da Maria".

Una circostanza che non trova riscontri ma che comunque ha fatto rapidamente il giro del web. La De Filippi, giustamente, non è entrata nella polemica, ma di certo il pubblico ha un po' le idee confuse e forse vede troppi fantasmi. Nelle scorse settimane la "raccomandata" era stata Angelina, accusata sempre dai social di essere protetta all'interno della scuola. Ora il vento è cambiato e nel mirino dei rosiconi è finito Cricca. Il parere dei giudici dunque è stato contestato e di certo nelle prossime puntate, dopo l'eliminazione di Ramon, ne vedremo delle belle.