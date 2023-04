Gianfranco Fini, scontro tv con l'Annunziata: "Non si scaldi eh!"

23 aprile 2023 a

Scontro acceso tra Gianfranco Fini e Lucia Annunziata a In Mezz'Ora in più. La conduttrice ha presentato l'ex presidente della Camera come un esponente politico che riporta "ciò che pensa il governo e il premier". Fini la gela subito dopo un istante: "Mi permetta ma io non sono un interno che riporta il pensiero del governo, questo non si può dire". La Annunziata incassa il colpo e prsegue nell'intervista. Un'intervista in cui lo stesso Fini parla del 25 aprile e invita in modo pubblico la Meloni a usare la ricorrenza per mandare un messaggio che possa far imboccare alla politica la strada della pacificazione dopo le parole e i veleni della sinitra degli ultimi giorni.

Ma sul finire del colloquio a In Mezz'Ora in più va in scena un altro scontro tra l'ex numero uno di Montecitorio e la conduttrice. Più volte, nel corso della puntata la Annunziata ha parlato di diritti negati nel nostro Paese riferendosi alla situazione sul fronte migranti.

"Cosa deve dire la Meloni": 25 aprile, le pesanti parole di Fini dalla Annunziata

Anche qui Fini la fulmina in pieno: "Mi scusi, non si scaldi, ma il diritto di muoversi liberamente è un diritto universale e ineliminabile ma le migrazioni bibliche sono un’altra questione". Anche questa volta la Annunziata incassa il colpo ed evita di ribattere. Si limita solo a dire: "Non mi scaldo è che con lei ho una dialettica serrata...".