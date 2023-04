Jovanotti gela Fabio Fazio: "Neanche mezzo soldo..."

Roberto Tortora 24 aprile 2023 a

Una delle strofe più celebri delle canzoni di Jovanotti fa: “Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E rido. E piango. E mi fondo con il cielo e con il fango”. Quando l’ha scritta, Lorenzo Cherubini non immaginava che un giorno si sarebbe trovato a pedalare da solo per le strade del Sud America e che avrebbe provato esattamente le stesse sensazioni descritte nella sua canzone. Emozioni che ha raccontato a Che Tempo Che Fa, il talk di Rai 3 condotto da Fabio Fazio.

Si è presentato nello studio televisivo, addirittura, in sella alla sua bici, anche se in un’elegante giacca blu e pantaloni bianchi, un look più marittimo. Il tutto per presentare Aracataca, il suo viaggio in Colombia in bici, già disponibile su RaiPlay. Durante l’avventura colombiana, Jovanotti ha incontrato un violinista di strada e gli ha fatto sentire le sue canzoni. L’uomo, ovviamente, ignorava quei brani, trovandosi dall’altra parte del mondo. Ecco, allora, che Lorenzo si è messo accanto a lui a cantare, facendosi aiutare proprio dal ragazzo che accompagna con il suo violino: “Non ci ha filato nessuno. Non abbiamo avuto neanche mezzo soldo”, ha commentato ridendo Jovanotti.

Fabio Fazio gli ha chiesto dettagli in più sul suo viaggio, ad esempio i chilometri percorsi: “3500, ma la cosa peggiore sono state le salite: la Colombia è un paese senza discese. Mi sono sfondato di fritto - racconta Jova - perché tanto anche se ingerivo 6000 calorie, comunque le bruciavo”. Aneddoti, salite, discese, incontri e tanto altro: il viaggio di Jovanotti con la sua bicicletta e GoPro è imperdibile. Ma Fazio, per chiudere l'ospitata, fa a Jovanotti una sorpresa: “Ecco un tuo caro amico: Gianni Morandi”, dice il conduttore e, sulle note di "Evviva", ecco entrare Morandi che sorridente abbraccia l'amico e cantano conquistando il pubblico”. Anche stavolta Jovanotti ha colto nel segno.