Nunzia De Girolamo, "ora è primavera": le parole che scatenano il giallo

Roberto Tortora 27 aprile 2023 a

a

a

È uscita dal Parlamento ed è entrata in uno studio televisivo. E la sua carriera sembra aver trovato la svolta che le appartiene. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, ex- deputata per due legislature ed ex-Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Già l’esordio con Ciao Maschio ne aveva rivelato il talento in conduzione, ora si prepara ad affiancare Gianluca Semprini su Rai 1 a L’Estate In Diretta, il programma che, nei mesi di luglio e agosto, prolunga la stagione de La Vita In Diretta, dove a condurre c’è Roberta Capua.

L’ufficialità, però, ancora manca e lo si evince anche dalle risposte che la De Girolamo ha fornito in un’intervista rilasciata a TvBlog: “Ora è primavera, posso dire solamente che la prossima estate potrebbe essere lunga per me”. Quando le è stato chiesto se le dia fastidio l’accusa di poter lavorare in tv solo perché vicina all’attuale governo, lei replica: “Sono di Centrodestra e non me ne vergognerò mai, non mi devo nascondere per la mia identità. Mi sono sempre fatta valere. Quando ho partecipato a Ballando con le stelle – commenta la De Girolamo - ero considerata di destra e amica di Salvini, poi hanno tirato in ballo il fatto che mio marito fosse uno dei ministri del governo Conte, ora dicono invece che sono amica di Giorgia Meloni. Vorrei essere giudicata solo per quello che faccio come Nunzia De Girolamo”.

"Nunzia De Girolamo? Anche se non può commentare...": il segreto svelato

La moglie di Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel governo Conte II, ha parlato anche della sua esperienza a Piazzapulita, su La7, con Corrado Formigli: “Mi trovo molto bene lì, sono un po’ il controcanto di Corrado, da lui sono lontanissima ma, nonostante ciò, lo considero un grande professionista. Piazzapulita è un programma ben confezionato, lo considero un signor programma, e il fatto che io e Corrado non andiamo d’accordo su nulla è un dettaglio”.