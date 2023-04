Gina Lollobrigida, un incubo: che fine hanno fatto 9 milioni di euro

30 aprile 2023 a

Non è mai finita: si parla dell'eredità di Gina Lollobrigida, morta lo scorso gennaio. Una questione misteriosa, e infelice, che si trascina da tempo. Ora si apprende che ben 9 milioni di euro sarebbero scomparsi dall'ultimo inventario del suo patrimonio svolto lo scorso 26 aprile. Del tesoro, resterebbero soltanto 500mila euro.

La notizia viene rilanciata dal Messaggero: in totale restano in verità 800mila euro, che però al netto dei debiti che gravano tutt'ora sulla star sono soltanto 500mila euro. Sul patrimonio, come è noto, è in corso una lunga contesa tra la famiglia e Andrea Piazzolla. Nel dettaglio, non si capisce che fine abbia fatto il ricavato della vendita di tre case a Roma, di un immobile a Montecarlo e altri soldi prelevati o trasferiti su altri conti così come di auto per 500mila euro di valore totale.

Piazzolla è amministratore unico della società Vissi d’arte, che amministra i beni dell’attrice, e attualmente è sotto processo per circonvenzione di incapace e riciclaggio a seguito delle denunce dei familiari di Lollobrigida. Del patrimonio della Lollo resta ben poco: alcuni gioielli, quadri, mobili e la villa sull'Appia antica, attualmente sotto sequestro poiché gli arredi sono affidati a una casa d'aste.

Il sospetto degli inquirenti è che parte dei soldi sia finita a Montecarlo: secondo quanto rivelato da una inchieta dell'Espresso il 6 marzo 2014 è stata aperta una società offshore a Panama dove sarebbero finiti i fondi della Lollo. Ma il mistero, per ora, non ha soluzioni.