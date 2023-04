Gina Lollobrigida, uno choc: "Dove ha nascosto milioni di euro"

10 aprile 2023 a

a

a

No, la storia di Gina Lollobrigida, della sua eredità e del suo patrimonio non è ancora finita. Infatti ci sarebbero milioni di euro appartenenti alla celebre attrice scomparsa a 95 anni nascosti in paradisi fiscali e intestati a prestanome. Questo almeno è quanto rivela L'Espresso in un'inchiesta.

Nel dettaglio la società che avrebbe il tesoro è la Bewick International Inc, aperta a Panama nel 2014, giusto pochi mesi dopo la misteriosa sparizione di 3,9 milioni di euro dalla banca Safra nel Principato di Monaco, istituto nel quale la Lollobrigida aveva "parcheggiato" i denari ottenuti da alcuni gioielli messi all'asta.

"In totale 600mila euro": Gina Lollobrigida, la confessione-choc dell'ex "factotum"

Secondo quanto scritto da L'Espresso, l'attrice era stata autorizzata in precedenza dalla Bewick ad aprire un conto nell'istituto monegasco, con "pieni poteri di gestire tutti i fondi". Insomma, è possibile che 3,9 milioni siano poi stati trasferiti nel paradiso fiscale, senza lasciare tracce. Un'ipotesi, per inciso, già confermata in passato dall'avvocato del figlio, impegnato nella battaglia per ottenere l'eredità della madre.