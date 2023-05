Che tempo che fa, Ficarra e Picone: "Armi in faccia", racconto choc

01 maggio 2023 a

Una storia davvero assurda. Ficarra e Picone scambiati per due rapinatori. A raccontare la disavventura a tratti grottesca è lo stesso Salvo Ficarra a Che tempo Che fa nel salottino di Fabio Fazio. L'attore infatti ha raccontato alcuni episodi che hanno accompagnato la carriera del duo comico e soprattutto un episodio che ancora oggi non riesce a dimenticare: "Avevamo finito uno spettacolo, eravamo nei pressi di Siracusa e a bordo della nostra y10 ci siamo recati in un piccolo paesino per mangiare qualcosa", è la premessa di Ficarra.

Poi accade l'impensabile: "Eravamo vestiti così, io indossavo un maglione rosso e Valentino uno marrone. Parcheggiamo l'auto e andiamo a piedi in piazza. Entriamo in un bar e ordiniamo qualcosa da mangiare. Ma da qualche minuto, appena scesi dall'auto, sentivamo un rumore fortissimo, quello di un elicottero. Mentre stavamo per addentare il nostro panino ecco che arrivano le forze dell'ordine con le armi spianate col colpo in canna.

Ce le puntano e noi restiamo immobili. Poi uno di loro parla via radio e dice: 'Fermi questi due sono Ficarra e Picone". Poi l'attore ha svelato cosa è successo davvero in quei minuti: "Poco distante da lì c'era stata una rapina e i due ladri indossavano un piumino rosso e uno marrone ed erano in fuga con una y10 bianca...". Insomma un clamoroso disguido.