Victoria dei Maneskin, seno all'aria e doccia di champagne: video proibito

Follie da compleanno per Victoria dei Maneskin, che ha celebrato la ricorrenza a Vienna, dove si trovava in tour con la sua band. E così è festa grande, a partire dal palco, dove Victoria si è beccata dritta dritta una torta in faccia da Damiano David, il frontman, alla faccia di chi parla di rapporti tesi e compromessi tra i due. Torta in faccia e grassissime risate davanti a migliaia di fan, il tutto nella data del 28 aprile.

Nel video che mostra la scena si vede la bassista che, dopo essersi beccata la torta in faccia, si ferma sorpresa, basita, immobilizzata per quanto accaduto e che proprio non si aspettava. Quando capisce quel che è successo, prende quel che resta del dolce e poi lo spalma su Damiano, il tutto senza mai fermare il concerto.

Ma ovviamente la festa è proseguita anche lontana dal palco. La baldoria è proseguita tra locali e albergo, il tutto documentato sui social, dove sono state pubblicate foto e video molto spinti: eccola con le forme all'aria, o quasi, semisvestita. Dunque per la meravigliosa Victoria anche una pioggia di champagne. Il tutto nelle immagini che potete vedere qui in calce.