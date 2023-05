Viva Rai 2, Fiorello: "Sapete che Bruno Vespa...", pesantissimo messaggio alla Rai

02 maggio 2023 a

Non ci sono dubbi: Viva Rai 2 è il programma dell'anno. Un format, quello firmato da Fiorello all'alba su Rai 2, già buono per le teche televisive. Innovativo, irresistibile, seguitissimo. Già, l'ennesimo successo dello showman, che ormai da decenni non sbaglia un colpo.

E Rosario Fiorello parla di Viva Rai 2 in una lunga intervista concessa a Repubblica, un colloquio per la verità a tutto campo, in cui si sbottona sulla sua vita privata, sulla politica, sulla figlia, sulla famiglia, sul rapporto col denaro e molte altre cose.

Ma quando si parla di Viva Rai 2 gli chiedono se gli piacerebbe trasformarlo in un late-show, insomma in un programma di seconda serata e non trasmesso all'alba. "Sarebbe più riposante, registri alle 18. Lo sa che anche Bruno Vespa registra? La cosa bella del Dopofestival era la diretta, erano le due meno un quarto e il pubblico diceva: Sto con loro. Se ci fosse un orario dalle 22.30 alle 23.15, sarebbe bello, anche in diretta. Tutte le sere e il venerdì il meglio di. Ma è impossibile", conclude schernendosi. Eppure, il messaggio alla Rai sembra piuttosto chiaro: si pensi anche al riferimento a Bruno Vespa.

Poi si parla di Amadeus: due volte da spalla, nella prospettiva del dopo Amadeus, le piacerebbe condurlo? "No, assolutamente no", taglia corto Fiorello. Ma Repubblica insiste: manca solo Fiorello conduttore. "Il giorno in cui dicessi di sì, dovrei essere ricoverato. È im-pro-po-ni-bi-le, non farò mai quello che non è il mio lavoro. Non lo so fare, non saprei scegliere le canzoni. E ci sarà grande difficoltà per chi verrà dopo Amadeus. Da contratto per lui è l’ultimo". Ma sarà davvero così? "Ormai lo conosco. Che lui ripeta: Ciuri è l’ultimo, è vero. Ma poi chissà. A lui Sanremo piace proprio", conclude Fiorello.