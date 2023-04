Fiorello, battuta velenosa su Milly Carlucci: "Lo fanno solo per noi"

28 aprile 2023 a

Fiorello lancia una stoccata a Milly Carlucci a Viva Rai2. Con una battuta, lo showman siciliano ha fatto riferimento al Cantante Mascherato, programma in onda su Rai 1 e condotto proprio dalla Carlucci. Tutto è iniziato con un ironico montaggio delle Frecce Tricolori, che rappresentano la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Proprio nella giornata di ieri hanno dovuto interrompere l’esercitazione a causa di uno scontro con un volatile. E il conduttore ha colto la palla al balzo per parlarne.

“La sveglia questa mattina, grazie alle Frecce Tricolori. Questo è solo per noi”, ha annunciato Fiorello all'inizio della trasmissione, presentando questo curioso montaggio sopra la postazione di Viva Rai2! di via Asiago a Roma. “Conosco qualcuno nelle Frecce Tricolori e gli ho detto di passare su via Asiago alle ore 7.17. E questo lo fanno solo per noi, per Milly Carlucci no. Sul cantante mascherato le Frecce Tricolori non passano”, ha detto lo showman, citando scherzosamente lo show della collega.

Intanto, proprio sul Cantante mascherato, la cui quarta edizione si è conclusa pochi giorni fa, starebbe iniziando a circolare un'indiscrezione piuttosto importante. Pare che, nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti, al programma della Carlucci verrà comunque data un’altra possibilità. “Secondo quanto apprendiamo l’anno prossimo di questi tempi ci sarà una quinta edizione di quattro puntate, magari di mercoledì o di venerdì - scrive TvBlog -. Sarà perché non è il caso di cambiare per trovarsi poi in casa qualcosa di peggio”.